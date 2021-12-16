Цены на газ в Европе превысили 1 700 долларов впервые с 6 октября

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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли более чем на 10% и впервые с 6 октября превысили 1 700 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии превысила 1 540 долларов. Однако в последние часы наблюдается устойчивый рост. Так, по состоянию на 19:15 по московскому времени цена достигла 1 650 долларов. Это на 7% выше рекордного показателя расчетной цены среды, составившей 1 545,6 доллара.

За несколько минут до этого цена и вовсе росла более чем на 10% и превышала 1 700 долларов.

Предполагается, что рост цен, фиксируемый 16 декабря, может быть связан с заявлениями главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна. Он сказал, что решение по "Северному потоку – 2", вероятно, не будет принято в первом полугодии 2022 года.

Стоимость газа на форвардном рынке продолжает увеличиваться. Средняя цена январских фьючерсов выросла более чем на четверть и превысила отметку в 1 220 долларов.

Во вторник, 14 декабря, цена газа на европейском рынке поднималась выше 1 400 долларов за тысячу кубометров, увеличившись на 5% по отношению к цене накануне.

