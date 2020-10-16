"Ростех" планирует на 40% увеличить поставки вакцины от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Госкорпорация "Ростех" планирует в предстоящем эпидемическом сезоне на 40% увеличить поставки четырехвалентной вакцины "Ультрик Квадри" против гриппа.
"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" подписал госконтракт с Минздравом РФ на поставку 7,5 миллиона доз четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри" в 2020–2021 годах", – рассказали в пресс-службе организации.
По информации "Ростеха", дочерняя компания на 90% закрывает потребность государственной системы здравоохранения в вакцинах из Национального календаря профилактических прививок и на 100% – конкретно по гриппозным вакцинам.
Первые отгрузки запланированы на октябрь, начнутся они на Дальнем Востоке. За 2020 год суммарно на рынок поступит более 10 миллионов доз "Ультрик Квадри". На Москву приходится более миллиона доз.
Специалисты отмечают, что этот препарат эффективно защищает от вируса гриппа за счет дополнительного штамма вируса гриппа В.
Согласно данным столичного департамента здравоохранения, чаще всего жители Москвы приходят за противогриппной прививкой по вторникам. В ведомстве отметили, что мобильные пункты вакцинации работают ежедневно.
Минздрав расширил перечень лиц на вакцинацию от гриппа в рамках нацкалендаря
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