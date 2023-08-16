Курс доллара на открытии торгов снизился до 96,47 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс российского рубля на открытии торгов в среду, 16 августа, закрепился к основным торгуемым валютам. Доллар упал до 96,47 рубля, юань – до 13,16 рубля, евро – до 105,21 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 07:07 по московскому времени американская валюта снизилась на 62 копейки, китайская – на 9 копеек, европейская – на 81 копейку.

Вечером во вторник, 15 августа, рубль в ходе торгов перешел к росту. На тот момент доллар опустился ниже 97 рублей, а евро оказался ниже 106 рублей. Однако уже к 19:00 курс американская валюта поднялась до 97,09 рубля, европейская – до 106,02 рубля.

В связи с продолжающимся ослаблением рубля Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. Регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%