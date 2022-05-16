Forbes Russia временно приостанавливает выпуск бумажной версии с июня

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Журнал Forbes Russia сообщил о приостановке выпуска бумажной версии издания с июня, пишет ТАСС со ссылкой на директора по развитию Forbes Дмитрия Озмана.

"Forbes Russia временно с июня 2022 года приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла", – сообщил он.

Он отметил, что выпуск возобновят при улучшении экономической ситуации. По его словам, сайт издания будет работать в обычном режиме.

Ранее в Independent Media объявили о перезапуске брендов, которые ранее выпускались в партнерстве с конгломератом Heasrt.

Главные редакторы и основной состав креативных команд будут сохранены. При этом расширится круг освещаемых тем, что даст возможность сохранить преемственность концепций брендов.

Hearst отозвал свои лицензии у российских изданий в марте 2022 года.