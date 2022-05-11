В Independent Media объявили о перезапуске выпускаемых в партнерстве с Hearst брендов

Фото: Москва 24
В Independent Media объявили о перезапуске брендов, которые ранее выпускались в партнерстве с конгломератом Heasrt. Об этом сообщается на сайте холдинга.
VOICE стал новым проектом от Cosmopolitan и cosmo.ru, Men Today – расширенной концепцией Men’s Health, "Новый Очаг" – версией бренда "Домашний Очаг", TechInsider – версией "Популярной Механики". "Правила жизни" заменят Esquire, а The Symbol стал проектом от Harpers Bazaar.
При этом Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате.
"Independent Media одним из первых на рынке трансформировал свой бизнес по принципу digital-first, значительные мощности в диджитальном пространстве стали для нас гарантом устойчивости в сложившейся ситуации, а также дали возможность оперативно перестроиться, сохранить основную часть команды и выйти с новыми версиями наших брендов. Мы, как и прежде, будем предоставлять высококачественный контент для нашей многомиллионной аудитории и удобные сервисы для партнеров и рекламодателей", – отметила гендиректор холдинга Наталья Веснина.
Главные редакторы и основной состав креативных команд будут сохранены. При этом расширится круг освещаемых тем, что даст возможность сохранить преемственность концепций брендов.
Hearst отозвал свои лицензии у российских изданий в марте 2022 года.
Ранее генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина заявила о планах сохранить количество брендов в портфолио компании. По ее словам, выходившие под брендом Hearst проекты изменят название, это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, которая стала возможной из-за снятия лицензионных ограничений.
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