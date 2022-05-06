Стали известны новые названия Cosmopolitan, "Домашний очаг" и Men’s Health – СМИ

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Холдинг Independent Media утвердил новые названия для своих изданий. Об этом сообщает журнал "Собака.ru" со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Так, по данным издания, журналы "Домашний очаг", Cosmopolitan и Men’s Health получили названия "Новый очаг", Cosmagazine и Men today. Все издания, как уточняется, зарегистрировали в апреле.

В свою очередь, Esquire, вероятно, сменит название на "Правила жизни". Так называлась одна из рубрик журнала. Новые СМИ были зарегистрированы как печатные.

Ранее гендиректор холдинга Наталья Веснина сообщила, что компания сохранит количество брендов в портфолио. По словам Весниной, выходившие под брендом Hearst проекты изменят название, это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, которая стала возможной из-за снятия лицензионных ограничений.

