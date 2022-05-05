Гендиректор Independent Media планирует сохранить число брендов в портфолио компании

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Генеральный директор холдинга Independent Media Наталья Веснина заявила о планах сохранить количество брендов в портфолио компании.

"Портфолио IM (Independent Media. – Прим. ред.) с учетом прошлогоднего запуска Мen’s Health – это 10 мультимедийных брендов, основную часть которых мы до недавнего времени реализовывали по лицензии Hearst. В ближайших планах это количество сохранить. Мы понимаем, что в любой момент могут вмешаться самого разного рода обстоятельства, но приложим все усилия, чтобы все оставалось так, как есть", – сообщила она в интервью изданию PeopleTalk.

По словам Весниной, выходившие под брендом Hearst проекты изменят название, это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией, которая стала возможной из-за снятия лицензионных ограничений. Она уточнила, что Grazia и Robb Report будут работать в привычном формате.

Также сохранятся основной состав команды и технологическая платформа.

В компании отметили интерес рекламодателей и читателей к бумажным версиям изданий, но существует дефицит "мелованной бумаги и компонентов для печати", в связи с чем вопрос о будущем принта остается открытым.

При этом она подчеркнула, что цифровые площадки Independent Media гарантируют устойчивость компании и генерируют достаточный доход для ее работы.

Hearst отозвал свои лицензии у российских изданий в марте 2022 года.

Ранее также стало известно, что издательский дом Condé Nast прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.

До этого была приостановлена бизнес-деятельность издательского дома в России, включая бренды "Vogue Россия", "GQ Россия", Tatler, Glamour, AD, CNX. Онлайн-магазин Condé Nast Store также прикратил оформление новых заказов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.