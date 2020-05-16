"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по трубопроводу "Ямал – Европа"

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Истекающий договор о транзите газа через Польшу по трубопроводу "Ямал – Европа" не будет продлен. Об этом рассказал представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в интервью Reuters.

Известно, что действующий контракт заканчивается 18 мая. При этом в российской компании отметили, что газ из РФ так или иначе продолжит проходить транзитом через территорию Польши.

Истекающий договор был заключен между российской и польской стороной в 1996 году. По его условиям Москва осуществляла поставки топлива Варшаве в объеме до 10 миллиардов кубометров в год.

Ранее Польша сообщила "Газпрому" о намерении не продлевать контракт после 2022 года. Сообщалось, что Варшава намерена найти альтернативу российскому газу.

6 мая нынешнего года стало известно, что в Польше приступили к строительству газопровода Baltic Pipe. Сообщалось, что он станет прямым конкурентом "Северного потока – 2".