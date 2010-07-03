Четыре российские компании вошли в топ-100 крупнейших в мире

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Четыре российские компании попали в число крупнейших в мире по версии рейтинга Forbes Global 2000.

"Газпром" оказался на 40-й строчке. Его рыночная стоимость составила 59,9 миллиарда долларов, активы оценили в 305,9 миллиарда долларов, а прибыль – в 18,9 миллиарда.

Сбербанк расположился на 47-м месте, "Роснефть" – на 52-м, а "Лукойл" стал 97-м. В прошлом году они занимали 43-е, 47-е, 73-е и 98-е места соответственно.

В 2018 году в список входили 25 российских компаний, а в 2019-м их стало на три меньше. Из перечня выбыли "Полюс", "Уралкалий" и "Аэрофлот".

Ранее Forbes составил топ самых богатых российских бизнесменов. Лидером стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние – 24 миллиарда долларов. Кроме того, стало известно, что трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании.