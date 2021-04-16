Центробанк отозвал лицензию у банка "Нейва" из Екатеринбурга

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Центробанк РФ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Уточняется, что организация не сможет осуществлять банковские операции с 16 апреля.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве <...> лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк "Нейва", – говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе ЦБ, указанный банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у столичного "Нефтепромбанка". Сообщалось, что организация занимала 201-е место в банковской системе РФ.

До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного коммерческого банка "Геобанк". Организация являлась участником системы страхования вкладов.