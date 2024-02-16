Курс доллара достиг отметки 93 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара достиг уровня в 93 рубля, выше которого последний раз поднимался 9 февраля, а задерживался – в декабре прошлого года. Это следует из данных торгов Мосбиржи.

По состоянию на 14:42 по московскому времени американская валюта выросла на 57 копеек, до 92,82 рубля, европейская – на 37 копеек, до 99,67 рубля. В то же время курс юаня поднялся на 3 копейки, до 12,77 рубля.

Накануне европейская валюта превысила 99 рублей впервые с 2 февраля. Курс периодически то поднимался выше 99 рублей, то опускался к 98 рублям 95 копейкам.

В то же время американская валюта дорожала на 72 копейки, до 92,14 рубля, юань – на 13 копеек, до 12,71 рубля.

Ранее экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей. Экономист отметил, что в марте на рубль будут влиять сразу несколько факторов. На валюте скажутся объемы обязательной продажи валютной выручки экспортеров, ключевая ставка Центробанка, действия спекулянтов и другие.

До этого эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин спрогнозировал ослабление рубля. Он пояснил, что приближение пика налоговых платежей экспортеров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции.

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