Курс евро превысил 99 рублей впервые с 2 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро к российской валюте в ходе торгов на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с 2 февраля. Об этом говорят данные финансовой площадки.

Скачок произошел в 16:30 по московскому времени. Курс периодически то поднимался выше 99 рублей, то опускался к 98 рублям 95 копейкам. Сейчас европейская валюта торгуется на уровне чуть выше 99 рублей 15 копеек и продолжает расти.

В то же время американская валюта подорожала на 72 копейки, до 92,14 рубля, юань – на 13 копеек, до 12,71 рубля.

Официальный курс, установленный Центробанком РФ на пятницу, 16 февраля, составляет 98,4099 рубля. За день он вырос на 59,66 копейки.

Последний раз такая ситуация на рынке валют происходила 2 февраля, когда стоимость евро достигала 99 рублей и 3 копеек.

Между тем 15 февраля в ходе торгов рос и курс американской валюты к рублю. По данным биржи, доллар поднимался выше 92 рублей впервые с декабря 2023 года.

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