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Экономика

18:41

Forbes рассказал о новом российском долларовом миллиардере

экономика

Фото: соцсети

Состояние выходца из России Николая Сторонского превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Его британский финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд финансирования и привлек 500 миллионов долларов. По его итогам оценка компании возрастет до шести миллиардов долларов. Ожидается, что официально об этих результатах объявят на следующей неделе.

По сведениям источников журнала, доля основателя в компании – около 30 процентов. В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в 500 миллионов долларов.

В начале февраля один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин поднялся на первое место в списке Forbes среди россиян. Сейчас его состояние – 25,1 миллиарда долларов. Лидером Потанин смог стать благодаря росту акций "Норникеля".

В январе богачи из России потеряли 7,77 миллиарда долларов. Потерпел убытки акционер "Новатэка" Леонид Михельсон – он лишился 2,46 миллиарда долларов. Доход уменьшился на 1,96 миллиарда долларов у владельца Volga group Геннадия Тимченко.

Кроме того, Forbes составил рейтинг "королей российской недвижимости". Первое место в очередной раз заняла "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Согласно информации издания, компания в 2019 году получила доход от аренды 1,6 миллиарда долларов. Ее крупнейшие объекты – агрокластер "Фуд Сити", ТРЦ "Европейский" и отель "Radisson Collection Украина".

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