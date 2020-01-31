Самый богатый человек мира разбогател на 13 млрд долларов за 15 минут

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Глава компании Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов за 15 минут. Резкий рост акций крупнейшего мирового онлайн-ретейлера произошел после публикации отчета компании, как сообщает РИА Новости.

Amazon сообщила, что по итогам IV квартала 2019 года ее выручка выросла на 20 процентов, до 87,44 миллиардов долларов. По информации агентства Bloomberg, акции ретейлера подскакивали на 12 процентов, а бумаги поднимались в цене до 2,1 тысячи долларов.

На данный момент состояние лидера компании Джеффа Безоса составляет порядка 129,5 миллиарда долларов. При этом предпринимателю принадлежит всего 12 процентов Amazon, чья капитализация, по оценкам экспертов, превышает 927 миллиардов долларов.

Amazon является одним из самых крупных онлайн-магазинов в мире. Компания функционирует на территории США, Канады, Китая, Бразилии, Японии и ряда стран Европы.

Ранее стало известно, что Ассоциация компаний интернет-торговли отреагировала на законопроект, посвященный регулированию распродаж. В Госдуме хотят обязать продавцов указывать точные сроки акций и причины их проведения. Более того, снижать стоимость предлагают относительно средней цены на товар за последние полгода.

