Интернет-магазины пригрозили отказом от распродаж

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Интернет-ретейлеры могут отказаться от распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране. Об этом сообщает газета "Известия".

Ассоциация компаний интернет-торговли направила в Думу негативный отзыв на этот законопроект. Документ предполагает, что розница будет следовать более строгим правилам.

Торговцы должны будут указывать точные сроки акции и причины ее проведения. Магазины также хотят обязать сообщать среднюю стоимость продукции за последние полгода и делать скидку с нее.

В пояснительной записке говорится, что правовое регулирование в отношении распродаж сейчас недостаточно. Отмечается, что этим пользуются недобросовестные торговцы. На них жалуются сами покупатели, особенно во время "черной пятницы" и "киберпонедельника".

В АКИТ заявили, что это станет вмешательством в рыночное ценообразование, что усложнит бизнес-процессы. Предприятия столкнутся с дополнительными расходами. Инициатива может ударить по малому бизнесу. В АКИТ считают, что закон о защите прав потребителей охватывает вопросы, затронутые в новом документе.



Депутат Олег Лебедев полагает, что ничего серьезного за заявлениями интернет-торговли не стоит. Он считает, что компании не готовы терять свою выгоду. Парламентарий подчеркнул, что покупатели должны четко ориентироваться в ценах на товары и размерах скидок.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова тоже не верит, что ретейлеры пойдут на такой шаг и откажутся от этого инструмента. По ее мнению, распродажи – главный инструмент в современной торговле.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов ранее отмечал, что во время крупных распродаж число заказов значительно увеличивается. Но он добавил, что падение покупательного спроса россиян отражается и на "весе" среднего чека.

Иванов обратил внимание, что последние пять лет в России фиксируется снижение размера среднего чека по онлайн-покупкам. В 2014 году этот показатель составлял 3,6 тысячи рублей, а в 2018 году он сократился на 8 тысяч рублей.