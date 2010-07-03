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Экономика

12:36

В России подвели итоги "черной пятницы"

экономика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Специалисты интернет-площадки "Настоящая черная пятница" подвели итоги периода распродаж, который проходил в России с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Больше всего покупок в "черную пятницу" совершили россияне в возрасте от 25 до 34 лет. На эту возрастную категорию пришлось почти четверть от всего объема покупок. На втором месте оказались люди в возрасте от 35 до 44 лет (22%). Реже всего товары покупали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также те, кому больше 55 лет.

Покупателей-женщин в 2019 году оказалось меньше, чем мужчин. Больше трети всех заказов пришлось на Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Высокую активность проявили жители Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Самарской области.

Большой популярностью у россиян пользовались бытовая техника, электроника, обувь, сумки и аксессуары, путешествия, досуг и развлечения, автотовары, женская одежда, строительство и ремонт, продукты и кулинария.

Ранее президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов рассказал о том, как международная распродажа в рамках акции "черная пятница" отразится на доходах интернет-магазинов.

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