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Общество

23 января, 12:35

Forbes назвал "королей недвижимости" России

экономика общество

Фото: ТАСС/Михаил Почуев/ЕА

Журнал Forbes составил рейтинг "королей российской недвижимости". Первое место в очередной раз заняла "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева.

По данным издания, компания в 2019 году получила доход от аренды 1,6 миллиарда долларов. Ее крупнейшие объекты – агрокластер "Фуд Сити", ТРЦ "Европейский" и отель "Radisson Collection Украина".

На втором месте в рейтинге находится группа "Ташир" Самвела Карапетяна. Арендный доход компании составил 655 миллионов долларов. На третьем месте – группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с арендным доходом в 580 миллионов долларов.

В пятерку также вошли управляющая 44 торговыми центрами в 14 странах компания Ingka Centres (бывшая IKEA Centres), заработавшая 510 миллионов долларов, и российская инвестиционная компания Gleden Invest Александра Клячина, заработавшая 380 миллионов долларов.

В топ-30 попали Crocus Group, Raven Property Group и AFI Development. Также в рейтинге появились два новичка: это "Синдика" экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова и "Славянский мир" Владимира Лещикова.

Ранее президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи возглавили список богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Издание оценило их состояние в 117 миллиардов рублей.

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место. Его состояние оценивается в 115,6 миллиарда долларов. Замкнул тройку основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 110,6 миллиарда долларов.

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