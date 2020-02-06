Forbes назвал богатейшего россиянина

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Один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин поднялся на первую строчку в списке Forbes среди россиян. Об этом сообщается на сайте издания.

В настоящее время Потанин имеет состояние 25,1 миллиарда долларов. В глобальном рейтинге Потанин был первым в 2015 году, тогда его состояние оценивалось в 15,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что лидирующую позицию в рейтинге он смог занять благодаря росту акций "Норникеля". Только с начала 2019 года ценные бумаги горно-металлургической компании прибавили порядка 60%. На Мосбирже они выросли до 21,4 тысячи рублей за акцию.

Второе место в Forbes Real Time занял глава "Лукойла" Вагит Алекперов, который отстает от Потанина на 100 миллионов долларов. За ними следом идет совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием 24,9 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что богачи из России в январе потеряли 7,77 миллиарда долларов. Потерпел убытки в январе акционер "Новатэка" Леонид Михельсон – он потерял 2,46 миллиарда долларов. Также доход уменьшился на 1,96 миллиарда долларов у владельца Volga group Геннадия Тимченко.

