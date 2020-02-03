Богатейшие россияне потеряли за месяц порядка 8 млрд долларов

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Богачи из России в январе потеряли 7,77 миллиарда долларов. Об этом следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что в соответствующий рейтинг входят 23 россиянина. В подсчете индекса учитывается стоимость компаний, которыми владеют предприниматели.

Оказалось, что за месяц семерым богачам удалось увеличить свое состояние. В частности, речь идет о владельце "Норникеля" Владимире Потанине, чей доход возрос на 1,44 миллиарда долларов, а также о совладельце "Лукойла" Вагите Алекперове, который стал богаче на 600 миллионов долларов.

Потерпели убытки в январе акционер "Новатэка" Леонид Михельсон – он потерял 2,46 миллиарда долларов. Также доход уменьшился на 1,96 миллиарда долларов у владельца Volga group Геннадия Тимченко.

Ранее сообщалось о том, что глава компании Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов за 15 минут. Резкий рост акций крупнейшего мирового онлайн-ретейлера произошел после публикации отчета компании.