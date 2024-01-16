Бельгийский порт Антверпен не исключает сбоев в работе на фоне кризиса в Красном море

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Второй по грузоперевозкам в Европе порт Антверпен не исключает сбоев в работе на фоне кризиса в Красном море. Об этом со ссылкой на бельгийскую морскую гавань пишет РИА Новости.

"На сегодняшний день серьезных последствий нет", – заявили там, уточнив, что судоходные компании сообщают о задержках от 7 до 10 дней.

По данным порта, больше всех пострадали контейнеровозы. Уточняется, что из-за серьезного нарушения графика прибытия кораблей могут возникнуть проблемы. Так как расписание становится менее надежным, это может привести к неэффективной работе терминалов, уточнили в пресс-службе.

После обострения в октябре 2023 года палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря. Мятежники в том числе несколько раз наносили удары по военным судам США за то, что они поддерживают Израиль.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. Новый удар пришелся в ночь на 13 января. Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил США и Великобритании "высокой ценой" за авиаудары.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает, что удары США разжигают конфликт на Ближнем Востоке. Возможное обострение конфликта в Йемене и на его прилегающих акваториях нужно предотвратить, сказал временный поверенный в делах РФ в стране Евгений Кудров на встрече с главой йеменского МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.