Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:48

Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

экономика

19:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Алексей Кудрин не исключил, что российскую экономику можно вывести в пятерку крупнейших в мире.

По его мнению, национальных проектов недостаточно для обеспечения темпов роста. Глава Счетной палаты подчеркнул, что в обозримом будущем трудовые ресурсы будут сокращаться, в то время как девальвация оттолкнула мигрантов.

"Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", – цитирует ТАСС главу Счетной палаты. Важнейшую роль будет играть и доверие к власти. "Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности", – резюмировал Кудрин.

Ранее Кудрин призвал сократить роль государства в экономическом секторе. Он считает, что для экономического роста также необходимо увеличить полномочия регионов и передать им во владение часть земельных ресурсов.

Также Кудрин оценил последствия усиления санкций против РФ. Он отметил, что внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами. Если же санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, становятся практически недостижимы.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика