Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира

Алексей Кудрин не исключил, что российскую экономику можно вывести в пятерку крупнейших в мире.
По его мнению, национальных проектов недостаточно для обеспечения темпов роста. Глава Счетной палаты подчеркнул, что в обозримом будущем трудовые ресурсы будут сокращаться, в то время как девальвация оттолкнула мигрантов.
"Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", – цитирует ТАСС главу Счетной палаты. Важнейшую роль будет играть и доверие к власти. "Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности", – резюмировал Кудрин.
Ранее Кудрин призвал сократить роль государства в экономическом секторе. Он считает, что для экономического роста также необходимо увеличить полномочия регионов и передать им во владение часть земельных ресурсов.
Также Кудрин оценил последствия усиления санкций против РФ. Он отметил, что внешняя политика России должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами. Если же санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, становятся практически недостижимы.
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