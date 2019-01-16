России прогнозируют место в топ-5 экономик мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал сократить роль государства в экономическом секторе. Об этом он заявил в ходе Х Гайдаровского форума. Эти меры выведут Россию в пятерку лучших экономик мира, уверен Кудрин.

"Несколько лет назад мы уже были пятой экономикой мира. Тем не менее, эта цель снова стоит", – приводит слова Кудрина Агентство "Москва". Он считает, что для успешного экономического развития России требуется реформирование государственного правления

Кроме того, для экономического роста также необходимо увеличить полномочия регионов и передать им во владение часть земельных ресурсов.

X Гайдаровский форум на тему "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" проходит в Москве с 15 по 17 января.

Накануне во время выступления на Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время число требований к бизнесу необоснованно завышено. Многие нормы остались еще с советских времен.