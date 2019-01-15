Медведев предложил снять избыточные требования к бизнесу

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Снять барьеры для бизнеса в России поможет разработка дорожной карты и проведение инвентаризации требований контрольно-надзорных органов. Все это, по словам Дмитрия Медведева, необходимо сделать к 1 февраля 2020 года, передает ТАСС.

Выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума, глава российского правительства отметил, что решить поставленную задачу можно при помощи механизма "регуляторной гильотины". Иными словами стоит избавиться от действовавших ранее положений актов, где есть обязательные требования, которые не будут изменены или одобрены специальным образом.

"В соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все такие требования с точки зрения современных реалий", – подчеркнул Медведев.

Обращаясь к присутствующим, премьер добавил, что в настоящее время число требований к бизнесу необоснованно завышено. Причем эти требования, оставшиеся еще с советских времен, закреплены в более чем девяти тысячах нормативных актах.

Примером абсурдных норм, по утверждению Медведева, являются требования по приготовлению омлета в общепите. "Смесь яйца и других компонентов выливают на смазанный жиром противень или на сковороду порционно слоем 2,5-3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф на 8-10 минут с температурой 180-200 градусов", – процитировал их глава кабмина, заметив, что "иначе жарить нельзя".

Медведев пояснил, что сокращать число требований нужно в транспорте, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемиологическом надзоре.

В рамках Гайдаровского форума Медведев назвал три национальные цели России на ближайшее будущее. Он говорил об амбициозных, но конкретных целевых показателях, адекватном ресурсном и кадровом обеспечении, а также о проектном подходе, позволяющим не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы.