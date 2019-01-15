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14:04

Медведев назвал три национальные цели России на ближайшие годы

власть

14:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал три национальные цели России на ближайшее будущее. Глава правительства озвучил их на пленарной дискуссии "Национальные цели развития и глобальные тренды" в рамках Гайдаровского форума.

По словам Медведева, стратегия на среднесрочную перспективу была сформулирована в майском указе президента РФ в 2018 году, а также в национальных и федеральных проектах. Премьер-министр подчеркнул, что в планах правительства – "во-первых, амбициозные, но конкретные целевые показатели". В качестве второй цели он назвал "адекватное ресурсное и кадровое обеспечение". В число главных приоритетов Медведев также включил "проектный подход, который позволяет не только контролировать, как идут дела, но и вовремя увидеть, где нужны коррективы".

"Таким образом, мы четко формулируем работу по достижению национальных целей и развития", – цитирует главу правительства Агентство "Москва".

X Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Его тема – "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды". На площадках форму обсуждают такие вопросы, как наиболее актуальные для России цели на ближайшие пять-шесть лет, здравоохранение, образование.

власть

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