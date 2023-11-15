15 ноября, 14:32Экономика
Правительство РФ расширило перечень одежды, подлежащей маркировке
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Кабмин принял решение расширить перечень одежды, которая подлежит маркировке в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ правительства.
"С 1 апреля 2024 года в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота", – отмечается в документе.
Так, маркировка станет обязательной для следующих товаров:
- верхняя одежда из искусственного меха;
- спортивные и лыжные костюмы;
- некоторые предметы спецодежды;
- трикотажные мужские рубашки;
- мужские костюмы;
- пиджаки;
- брюки;
- блузки;
- шали, шарфы и кашне;
- платья и юбки;
- мужские и женские куртки, пальто, плащи и другие.
В постановлении кабмина говорится, что маркировка вводится в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.
В конце сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах начать маркировку косметики и бытовой химии в РФ. Он обратил внимание, что в стране уже успешно маркируют ряд товаров. По его словам, можно считать, что процедура маркировки "поставлена на поток".
До этого Минфин предложил маркировать табак при помощи учетно-контрольных спецмарок из-за ожидаемой отмены "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату.
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