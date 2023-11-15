Правительство РФ расширило перечень одежды, подлежащей маркировке

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Кабмин принял решение расширить перечень одежды, которая подлежит маркировке в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ правительства.

"С 1 апреля 2024 года в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, вносят в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота", – отмечается в документе.

Так, маркировка станет обязательной для следующих товаров:

верхняя одежда из искусственного меха;

спортивные и лыжные костюмы;

некоторые предметы спецодежды;

трикотажные мужские рубашки;

мужские костюмы;

пиджаки;

брюки;

блузки;

шали, шарфы и кашне;

платья и юбки;

мужские и женские куртки, пальто, плащи и другие.

В постановлении кабмина говорится, что маркировка вводится в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года.

В конце сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах начать маркировку косметики и бытовой химии в РФ. Он обратил внимание, что в стране уже успешно маркируют ряд товаров. По его словам, можно считать, что процедура маркировки "поставлена на поток".

До этого Минфин предложил маркировать табак при помощи учетно-контрольных спецмарок из-за ожидаемой отмены "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату.



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