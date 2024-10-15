РБК: власти предложили распространить режим автоматизированной УСН на всю Россию

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Министерство финансов РФ предложило распространить режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на все российские регионы, пишет РБК со ссылкой на проект поправок в законодательство.

Подобный тестовый режим налогообложения действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 2022 года. Согласно ему сотрудники налоговой службы сами считывают налог к уплате, а предприниматели и компании не платят страховые взносы, не сдают декларацию и часть отчетов за сотрудников. Представители бизнеса также могут самостоятельно выбрать объект налогообложения.

Согласно поправкам, с 2025 года все регионы смогут присоединиться к эксперименту. При этом специальный налоговой режим будет вводиться в действие законами субъектов, отметили в ФНС.

Ранее министерство финансов России представило правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Речь идет об изменениях в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправках в Налоговый и Бюджетный кодексы.

При этом дополнительные доходы бюджета России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. Согласно расчетам, 1,6 триллиона рублей поступят в бюджет от повышения налога на прибыль. Более 500 миллиардов рублей станут доступны благодаря расширению прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.