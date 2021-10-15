Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

03:17

Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США на 480 млрд долларов

экономика за рубежом

Фото: depositphotos/Frankljunior

Американский лидер Джо Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США на 480 млрд долларов. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент подписал законопроект, предусматривающий увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов. Как ожидается, этого должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", – говорится в сообщении.

В среду кратковременное увеличение предела госдолга одобрила палата представителей конгресса Соединенных Штатов. По оценкам американского Минфина, этих средств хватит до 3 декабря. Ранее данную инициативу поддержал Сенат.

О необходимости принять до 18 октября меры по утверждению лимита действий ранее заявляли в американском Минфине. В противном случае, отмечали тогда в ведомстве, стране теоретически грозит дефолт.

До этого Байден заявил, что потенциальный дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Он призывал республиканцев перестать противостоять поднятию потолка госдолга.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать