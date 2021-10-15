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Американский лидер Джо Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США на 480 млрд долларов. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент подписал законопроект, предусматривающий увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов. Как ожидается, этого должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря", – говорится в сообщении.

В среду кратковременное увеличение предела госдолга одобрила палата представителей конгресса Соединенных Штатов. По оценкам американского Минфина, этих средств хватит до 3 декабря. Ранее данную инициативу поддержал Сенат.

О необходимости принять до 18 октября меры по утверждению лимита действий ранее заявляли в американском Минфине. В противном случае, отмечали тогда в ведомстве, стране теоретически грозит дефолт.

До этого Байден заявил, что потенциальный дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Он призывал республиканцев перестать противостоять поднятию потолка госдолга.