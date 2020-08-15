Власти РФ повысят резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Объем резервного фонда правительства Российской Федерации увеличили на 1,8 триллиона рублей. Решение приняли в соответствии с распоряжением премьер-министра страны Михаила Мишустина, следует из распоряжения на портале правовой информации.
Согласно документу, Минфину РФ поручили внести в федеральный бюджет на следующий год изменения, предполагающий увеличение резервного фонда правительства.
Ранее в РФ сократили список документов на оформление финансовой помощи. Ежемесячные пособия на детей возрастом от 3 до 7 лет были введены указом президента России с 1 января 2020 года.
Кроме того, Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры. Это касается граждан, которые до 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки.
Введен кешбэк за турпоездки по России. Глава кабмина распорядился выделить на инициативу 15 миллиардов рублей. Граждане получат компенсации в размере от 5 до 15 тысячи рублей, сумма будет зависеть от стоимости тура.
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