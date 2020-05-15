Рубль усилил рост к основным валютам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс рубля усилил рост к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Курс евро впервые с 6 марта пробил вниз отметку 79 рублей.

"Курс евро расчетами на 11:07 мск пятницы снижался на 27 копеек – до 79,09 рубля (уже опускался до 78,98 рубля), курс доллара – на 34 копейки, до 73,14 рубля", – приводит РИА Новости данные биржи.

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent растет и составляет 32,44 доллара за баррель.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара впервые в мае опустился ниже 73 рублей на Московской бирже. По такой цене американская валюта не продавалась с 30 апреля. В ходе валютных торгов столичной биржи доллар снизился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии.