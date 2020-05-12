Курс доллара опустился ниже 73 рублей на Московской бирже

Фото: Москва 24/Никита Симонов

12 мая доллар опустился ниже 73 рублей – впервые в мае. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА Новости.

По такой цене американская валюта не продавалась с 30 апреля. В ходе валютных торгов столичной биржи доллар снизился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Согласно информации на 16:29 по московскому времени, курс американской валюты опустился на 40 копеек и достиг отметки в 73 рубля. При этом ненадолго доллар достигал отметки в 72,97 рубля.

Курс евро составил 79,37 рубля.

Ослабление американской валюты на форексе и дорожающая нефть поддержали курс российской валюты.

Так, евро на форексе растет на 0,6% до 1,0873 доллара. Нефть подорожала на 2,6%, до 30,4 доллара за баррель марки Brent.

Недавно сообщалось, что средняя цена нефти Urals в апреле снизилась почти в 4 раза.