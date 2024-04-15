Politico: Британия не сможет конфисковать активы РФ из-за отсутствия оснований

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Британия не сможет конфисковать активы РФ из-за отсутствия законных оснований, а также из возможных опасений по негативному влиянию на мирные переговоры и санкционный режим. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, в Британии заморожены российские активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, а также активы Центробанка в размере 26 миллиардов фунтов стерлингов.

Кроме того, в Британии понимают, что замороженные российские активы могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах. Анонимный западный чиновник также указал на снижение силы санкций в случае конфискации денег.

"Мы вводим санкции как меру, которая призвана носить временный характер и быть ответом на конкретную ситуацию. Но очевидно, что, если вы попытаетесь захватить активы, это будет постоянный акт", – уточнил он.

Ранее СМИ сообщали о том, что Китай, Индонезия и Саудовская Аравия просят Евросоюз отказаться от конфискации замороженных активов России. Уточнялось, что данные государства испытывают беспокойство, что подобный шаг "создаст прецедент" для конфискации активов других стран.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование доходов от замороженных российских активов Евросоюзом является законной процедурой. Он пояснил, что перед тем, как использовать доходы от активов, в ЕС сверились с международным правом и установили отсутствие их принадлежности кому-либо.

