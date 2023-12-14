Великобритания введет запрет на импорт алмазов из РФ с 2024 года

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Великобритания введет запрет на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщается в заявлении МИД Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Кроме того, планируется ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами, а также предусматривается эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения.

Уточняется, что Британия вводит новые обязательства по отчетности хранящихся в стране подпавших под санкции активов россиян.

Ранее сообщалось, что Канада ввела новые санкции на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами. Отмечается, что меры ввели, чтобы сократить доходы России от экспорта непромышленных алмазов, а также добытых, обработанных или произведенных в РФ.

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