В Минэнерго рассказали о второй заявке на экспорт газа по трубам "Газпрома"

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Минэнерго получило еще одно обращение на доступ к экспорту газа из России по трубам "Газпрома" до инициативы "Роснефти". Об этом рассказал глава ведомства Николай Шульгинов, передает РИА Новости.
Как пояснил спикер, компании запрашивают экспорт по агентскому соглашению через "Северный поток – 2" или другие направления. При этом сейчас в разработке остается лишь запрос "Роснефти".
Как пояснил Шульгинов, опыт "Роснефти" поможет выработать практические данные для дальнейших действий. По его мнению, тема получит развитие после обработки обращения компании.
Ранее стало известно, что "Газпром" увеличит суточный экспорт газа в Китай. Решение было принято в ходе заседания зампреда правления компании Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.
В середине ноября стало известно, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь. Допмощности транзита предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, но остались невостребованными.
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