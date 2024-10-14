"Известия": Минфин намерен усилить контроль за получателями бюджетных средств

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Минфин РФ готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) по поводу использования бюджетных средств. На данный момент разрабатывается только проект нормативного акта, сообщает газета "Известия".

На сегодня административная ответственность грозит только за нарушение условий предоставления средств из бюджета. Поправки же предлагают расширить ее и на другие правонарушения: к примеру, если компания, получившая деньги из бюджета, допустит ошибки в финансовой отчетности либо несвоевременно передаст документы для бухгалтерского учета.

Размер штрафов для компаний и предпринимателей пока не определили, отметили в министерстве.

В Счетной палате сообщили, что устранение нарушений повысит достоверность бюджетного учета и позволит принимать более эффективные и точные управленческие решения.

Данные изменения могут коснуться десятков тысяч компаний, считает глава экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. По ее словам, меры затронут прежде всего малые предприятия, которым зачастую трудно в полном объеме и своевременно выполнять требования бюджетного учета.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что объем вложений в программу долгосрочных сбережений достиг 80 миллиардов рублей. Россия стартовала с нуля, люди вложили свои ресурсы, и уже сейчас удалось достичь таких цифр, отметил министр.

В ведомстве также ожидают, что доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит 27%, а в 2027 году она снизится до 23%. По словам Силуанова, это показывает сокращение доли волатильных доходов и снижение зависимости РФ от нефти и газа за счет роста доходов от внутренней экономики.