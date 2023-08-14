В Минсельхозе РФ заявили, что цены на основной ингредиент майонеза ниже, чем в 2022 году

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Стоимость основного ингредиента для изготовления майонеза – подсолнечного масла – на данный момент значительно ниже, чем в 2022 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского министерства сельского хозяйства.

"Стоит отметить, что цены производителей на подсолнечное масло – основной ингредиент для майонеза – сейчас существенно ниже, чем годом ранее", – говорится в сообщении.

Ранее отечественные производители майонеза заявили, что могут поднять цены на продукт на 5–12%. Это связано с ростом стоимости основных ингредиентов. Аналитики, в свою очередь, считают, что увеличение стоимости не вызовет рисков для спроса, так как россияне стабильно покупают этот продукт.

В Минсельхозе отмечали, что власти могут использовать инструменты для сдерживания продовольственной инфляции. Кроме майонеза, цены вырастут на продукты для ресторанов, в том числе порционные соусы в упаковках по 10 граммов.

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