Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на проценты и дивиденды, сообщается в документе на сайте Минфина РФ.

"Компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект... об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года и договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", – говорится в нем.

10 августа Россия и Кипр договорились изменить соглашение о двойном налогообложении. В начале апреля РФ потребовала поменять его, планируя обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Но это требовало корректировки соглашений.

В июне Минфин заявил, что договориться не удалось и объявил о денонсации соглашения. В российском ведомстве назвали предложения страны-партнера нереализуемыми. В министерстве финансов Кипра же выразили надежду на урегулирование вопроса.

Люксембург тоже поддержал условия РФ по пересмотру соглашений. Ожидается, что переговоры с ним закончатся оперативно.