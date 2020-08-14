Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на проценты и дивиденды, сообщается в документе на сайте Минфина РФ.
"Компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект... об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года и договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", – говорится в нем.
10 августа Россия и Кипр договорились изменить соглашение о двойном налогообложении. В начале апреля РФ потребовала поменять его, планируя обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Но это требовало корректировки соглашений.
В июне Минфин заявил, что договориться не удалось и объявил о денонсации соглашения. В российском ведомстве назвали предложения страны-партнера нереализуемыми. В министерстве финансов Кипра же выразили надежду на урегулирование вопроса.
Люксембург тоже поддержал условия РФ по пересмотру соглашений. Ожидается, что переговоры с ним закончатся оперативно.
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