Россия и Кипр договорились о поправках в налоговое соглашение

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Россия и Кипр договорились внести изменения в соглашение о двойном налогообложении, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис.
"Восстанавливая доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером (России Алексеем) Оверчуком. Важное и взаимовыгодное соглашение", – написал Петридис в своем микроблоге в Twitter.
В Москве 10 и 11 августа проходит последний раунд переговоров после того, как Россия решила прекратить действие соглашения. Это было связано с отказом Никосии от поправок.
В начале апреля РФ потребовала поменять соглашение об избежании двойного налогообложения. Российские власти хотят обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений.
Российско-кипрские переговоры начались 25 июня. Минфин РФ констатировал, что договориться не удалось и объявил о денонсации соглашения. В российском ведомстве назвали предложения страны-партнера нереализуемыми. Там объяснили, что объявленные меры размывают искомый российской стороной эффект для поддержки экономики и позволяют выводить значительные средства с территории РФ через Кипр без пошлин. В министерстве финансов Кипра после этого выразили надежду на урегулирование вопроса.
Мальта и Люксембург согласились на предложенные Россией условия по пересмотру налоговых соглашений. Ожидается, что переговоры между ними будут завершены оперативно.
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