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Москва 24

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Общество

19 мая, 23:43

Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД

общество экономика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство финансов сняло с повестки вопрос о продлении на год единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с коронавирусом.

Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Сейчас его могут использовать предприниматели в различных видах деятельности.

Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов ранее рассказал, что самозанятым вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год.

Он отметил, что выплаты предусмотрены в связи с предоставлением государством защиты подобного рода граждан в периоды кризиса.

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