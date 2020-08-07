Мальта и Люксембург согласились на условия РФ по пересмотру налоговых соглашений – Минфин

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Мальта и Люксембург согласились на предложенные Россией условия по пересмотру налоговых соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазонова.

Он отметил, что переговоры между ними будут завершены оперативно. Сазонов подчеркнул, что в настоящий момент необходимость в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой отпала.

Сазонов добавил, что переговоры будут завершены после окончания работы с Кипром по аналогичному вопросу. Замминистра финансов заявил, что 10 и 11 августа состоится еще один раунд между РФ и островным государством.

"Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", – заявил Сазонов.

Ранее ведомство предложило пересмотреть действующее налоговое соглашение Нидерландам. Минфин ожидает, что ставку налога на дивиденды поднимут до 15%. Таким образом Россия планирует избежать двойного налогообложения.