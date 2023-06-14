В ЦБ РФ заявили об отсутствии планов по смягчению действующих валютных ограничений

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Валютные ограничения, которые действуют в настоящее время, полностью отвечают ситуации, сложившейся на фоне антироссийских санкций, заявил замглавы Банка России Алексей Заботкин, отметив, что смягчать их не будут. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге после состоявшихся в Екатеринбурге консультаций по денежно-кредитной политике представителя Центробанка спросили, планирует ли регулятор смягчать валютные ограничения.

"Те ограничения, которые остаются, связаны с сохраняющимися последствиями санкций для функционирования финансового сектора. Значимых изменений мы не ожидаем", – ответил он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что после введенных санкций Россия не может полагаться на доллар как на всемирную валюту. Процесс дедоларизации мировой экономики уже запущен, отметил он.

Дипломат напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что, по мнению США, доллар – это общее достояние всего мира, после чего Штаты сами ввели ограничения не только против РФ, но и в отношении других стран.

До этого директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила перспективы использования американской валюты. По ее словам, в последнее время наблюдается отказ от доллара, отметила она.



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