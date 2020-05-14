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Экономика

16:11

Ефимов: поддержку от столичных властей получило почти 35 тысяч организаций Москвы

экономика город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 35 тысяч организаций Москвы воспользовалось антикризисными мерами поддержки бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, как передает ТАСС.

"Напрямую антикризисные меры уже коснулись почти 35 тысяч организаций, в которых работает более 765 тысяч сотрудников", – заявил он.

Ефимов напомнил, что всего на помощь экономике Москва выделила более 85 миллиардов рублей. Меры поддержки были установлены тремя пакетами. Еще 110 миллиардов рублей назначены сферам социальной помощи и здравоохранения.

Ранее в четверг, 14 мая, Владимир Ефимов заявил, что объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через портал поставщиков вырос на 30 процентов. В денежном выражении речь идет о 2,7 миллиарда рублей.

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