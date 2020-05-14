Власти Москвы выделили 85 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей столица выделила 85 миллиардов рублей.

Как сообщает Агентство "Москва", чиновник также назвал общий объем льгот, установленных на 2020 год.

"Всего на реализацию поддерживающих мер бизнеса выделено 85 миллиардов рублей. Кроме этого, в столице продолжает действовать ряд ранее утвержденных льгот для бизнеса, которые помогают предпринимателям существенно сократить издержки. В общей сложности размер налоговых льгот, запланированных на 2020 год, составляет 107,1 миллиарда рублей", – заявил Ефимов.

Власти Москвы приняли три пакета мер, направленных на стабилизацию столичной экономики. Предпринимателям предоставляют субсидии, отсрочки по налоговым платежам. Часть обязательных выплат имущественного характера от предпринимателей городу также перенесены.

