Депутат МГД одобрил продление срока приема заявок на получение статуса соцпредприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов одобрил решение городских властей продлить прием заявок на статус соцпредприятия. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Власти Москвы приняли решение продлить срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий в связи с пандемией. Им будет предоставлен большой пакет поддержки от города. Такое решение нужно только приветствовать", – заявил депутат.

По словам Козлова, многие предприятия имеют районный статус и наиболее востребованы среди местного населения. Они не только формируют местную экономическую среду, но и необходимы с социальной точки зрения. Депутат также отметил, что важную роль играет своевременное информирование.

"Считаю, что здесь надо подключить активно к информированию местные органы власти – управы, муниципальных депутатов, поскольку именно к ним в первую очередь идут люди со своими проблемами и именно они очень хорошо знают те предприятия, которые открываются у них в районе", – заявил руководитель думского комитета.

В феврале 2020 года власти Москвы приняли решение создать перечень социальных предприятий – компаний, которые занимаются решением социальных проблем и работают на достижение общественно полезных целей. В условиях коронавируса таким организациям предоставят субсидии.

Выплаты от города позволят компенсировать до 1 миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования. Кроме того, льготные условия будут предоставлены на оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что мораторий на арендные платежи позволит столичным предпринимателям три месяца экономить на расходах.

