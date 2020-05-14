Депутат МГД одобрил продление срока приема заявок на получение статуса соцпредприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов одобрил решение городских властей продлить прием заявок на статус соцпредприятия. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Власти Москвы приняли решение продлить срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий в связи с пандемией. Им будет предоставлен большой пакет поддержки от города. Такое решение нужно только приветствовать", – заявил депутат.
По словам Козлова, многие предприятия имеют районный статус и наиболее востребованы среди местного населения. Они не только формируют местную экономическую среду, но и необходимы с социальной точки зрения. Депутат также отметил, что важную роль играет своевременное информирование.
"Считаю, что здесь надо подключить активно к информированию местные органы власти – управы, муниципальных депутатов, поскольку именно к ним в первую очередь идут люди со своими проблемами и именно они очень хорошо знают те предприятия, которые открываются у них в районе", – заявил руководитель думского комитета.
В феврале 2020 года власти Москвы приняли решение создать перечень социальных предприятий – компаний, которые занимаются решением социальных проблем и работают на достижение общественно полезных целей. В условиях коронавируса таким организациям предоставят субсидии.
Выплаты от города позволят компенсировать до 1 миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования. Кроме того, льготные условия будут предоставлены на оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что мораторий на арендные платежи позволит столичным предпринимателям три месяца экономить на расходах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: