Цена на нефть марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость топлива превышала отметку в 65 долларов 1 апреля 2021 года.

Котировки нефти растут в связи с публикацией апрельского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В документе был улучшен прогноз по росту спроса на нефть до 5,7 миллиона баррелей в сутки.

В начале апреля участники ОПЕК+ договорились о плавном восстановлении добычи нефти с мая. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, принятые в 2020 году решения по сокращению добычи были исполнены с превышением плана.

