Экономист оценил закон о нефтегазовых допдоходах бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Кандидат экономических наук Михаил Беляев поддержал принятый в России закон о нефтегазовых допдоходах бюджета. Об этом сообщает RT.
Эксперт назвал решение адекватным в сложившейся ситуации.
"Ситуация сложилась не катастрофическая, но, согласитесь, необычная и неординарная", – отметил эксперт.
Беляев обратил внимание на то, что закон был принят оперативно и без бюрократических проволочек.
"Поскольку у нас образовались дополнительные доходы в связи с ростом цен на наши энергоносители, прежде всего на газ, а где-то у нас возникают дополнительные потребности в такого рода доходах и расходах, поэтому можно только положительно оценить решение", – подытожил специалист.
Ранее Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году. Кроме того, было упрощено направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели. Это позволит правительству страны эффективнее поддерживать регионы и экономику.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная экономическая война. По его словам, прогнозировать что-либо в подобных условиях сложно, однако государство принимает меры, направленные на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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