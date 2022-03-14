Решетников заявил о необходимости сохранить в РФ гибкость ценообразования

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Российским властям важно сохранить в стране максимальную гибкость ценообразования, чрезмерное давление на сети и производителей может обернуться дефицитом, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Потому что если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям и так далее цены какие-либо, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом", – приводит слова Решетникова РИА Новости.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в рамках ограничений, введенных в том числе из-за пандемии коронавируса, власти выработали определенный опыт взаимодействия с торговыми сетями и производителями.

Так, по его словам, этими вопросами занимаются Минпромторг, Минсельхоз, ФАС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении России развернута беспрецедентная экономическая война. По его словам, прогнозировать что-либо в подобных условиях сложно, однако государство принимает меры, направленные на минимизацию негативных последствий и дальнейших рисков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.