Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:09

Курс доллара впервые с 15 января превысил 67 рублей

экономика финансы

15:09

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/sabphoto

Стоимость американской валюты превысила 67 рублей в ходе торгов 14 февраля. Это случилось впервые с 15 января текущего года. По данным биржи, курс достиг 67,05 рубля за единицу.

Утренние торги четверга начинались с укрепления курса рубля по отношению к доллару. Курс американской снизился на шесть копеек, достигнув 66,45 рубля.

При этом стоимость евро расчетами "завтра" повысилась на две копейки, составив 74,92 рубля. Рост рубля по отношению к евро и доллару также был отмечен 13 февраля.

По мнению ряда экспертов, ситуацию на валютном рынке определяет намерение сенаторов США ввести новые санкции, затрагивающие российский банковский сектор. Речь идет о кредитных организациях, которые "поддерживают усилия России по разрушению демократических институтов в других странах".

экономика финансы

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика