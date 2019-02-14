Курс доллара впервые с 15 января превысил 67 рублей

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Стоимость американской валюты превысила 67 рублей в ходе торгов 14 февраля. Это случилось впервые с 15 января текущего года. По данным биржи, курс достиг 67,05 рубля за единицу.

Утренние торги четверга начинались с укрепления курса рубля по отношению к доллару. Курс американской снизился на шесть копеек, достигнув 66,45 рубля.

При этом стоимость евро расчетами "завтра" повысилась на две копейки, составив 74,92 рубля. Рост рубля по отношению к евро и доллару также был отмечен 13 февраля.

По мнению ряда экспертов, ситуацию на валютном рынке определяет намерение сенаторов США ввести новые санкции, затрагивающие российский банковский сектор. Речь идет о кредитных организациях, которые "поддерживают усилия России по разрушению демократических институтов в других странах".