Рубль повышается к доллару и стабилен к евро

Рубль на Московской бирже в начале торгов мало меняется к основным мировым валютам. Курс евро расчетами "завтра" повысился на две копейки — до 74,92 рубля. Курс доллара снизился на шесть копеек – до 66,45 рубля.
На ситуацию влияют новости о том, что группа американских сенаторов внесла новую версию законопроекта "О защите от агрессии Кремля". Новая версия предполагает введение санкций против российского банковского сектора, кредитных организаций, которые "поддерживают усилия России по разрушению демократических институтов в других странах". Санкционные риски при этом компенсируются стоимостью нефти, обновившей максимумы с ноября прошлого года.
Стоимость нефти утром в четверг, 14 февраля, повышается на 1,2 процента, до 64,35 доллара за баррель по марке Brent.
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