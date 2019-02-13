Рубль растет в начале дня к доллару и евро

Курс доллара к рублю снизился на 14 копеек и составил 65,74 рубля открытии торгов на Московской бирже в среду. Курс евро опустился на 15 копеек – до 75,5 рубля.
Индекс Мосбиржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1 процента и составил 2534,74 пункта. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает до 63,03 доллара за баррель.
Накануне сообщалось, что курс единой европейской валюты на Мосбирже опустился ниже 74 рублей впервые с осени прошлого года. По словам экспертов, рост валютного курса рубля по отношению к доллару и евро связан, прежде всего, с развернувшимися вверх мировыми ценами на нефть после их падения.
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