Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 февраля, 12:55

Евро опустился ниже 74 рублей впервые с октября 2018 года

экономика финансы

12 февраля, 12:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс единой европейской валюты на Мосбирже опустился ниже 74 рублей – до 73,99 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущих торгов составило 22 копейки.

В последний раз курс евро опускался ниже 74 рублей 24 октября прошлого года. По мнению экспертов, причиной укрепления рубля стало решения Moody's повысить суверенный рейтинг России с Ba1 до нижней ступени инвестиционного уровня – Baa3. Международное рейтинговое агентство признало, что меры, принятые российскими властями в последние годы, скорее всего, помогут защитить экономику и финансы страны.

По данным Центробанка, курс доллара на 13 февраля вырос на 0,10 процента – до 65,7147 рубля. Курс евро расчетами "завтра" составляет 74,1459 рубля, стоимость рубля за сутки выросла на 0,24 процента.

Ситуацию на финансовом рынке несколькими днями ранее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, колебания российской национальной валюты чаще всего провоцируются спекулянтами.

экономика финансы

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика