Евро опустился ниже 74 рублей впервые с октября 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс единой европейской валюты на Мосбирже опустился ниже 74 рублей – до 73,99 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущих торгов составило 22 копейки.

В последний раз курс евро опускался ниже 74 рублей 24 октября прошлого года. По мнению экспертов, причиной укрепления рубля стало решения Moody's повысить суверенный рейтинг России с Ba1 до нижней ступени инвестиционного уровня – Baa3. Международное рейтинговое агентство признало, что меры, принятые российскими властями в последние годы, скорее всего, помогут защитить экономику и финансы страны.

По данным Центробанка, курс доллара на 13 февраля вырос на 0,10 процента – до 65,7147 рубля. Курс евро расчетами "завтра" составляет 74,1459 рубля, стоимость рубля за сутки выросла на 0,24 процента.

Ситуацию на финансовом рынке несколькими днями ранее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, колебания российской национальной валюты чаще всего провоцируются спекулянтами.